В Кремле заговорили о неотвратимом: к чему готовят россиян

В России заговорили о необходимости завершения войны против Украины и установления хоть и позорного, но мира.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог, военный аналитик Кирилл Сазонов рассказал, что указывает на подготовку населения РФ к миру. Военный рассказал, что один из российских историков, "обласканный властью", рассказал на широкую общественность о необходимости мира.

"Он излагает мнение, которое, скажем так, близко к официальному. Немножко может колебаться, отклоняться, доказывать, но это верный воин российской, кремлевской пропаганды", — отметил военный.

Сазонов заметил, что российский историк в эфире рассказал о других принципах и стратегии.

"И это уже даже не тестирование общественного мнения, а скорее подготовка к тому, что мир любой ценой, пожалуй, сейчас самый реальный выход. Любой другой выход хуже", — рассказал Сазонов.

При этом, отметил политолог, критиковать мнение этого историка не будет никто – все в РФ знают "правила игры".

"Считайте это достаточно серьезной позицией, которая идет из Кремля. Он признал, что разговоры о продолжении войны любой ценой для России могут закончиться не больше, не меньше, а катастрофой. Вот, по его словам, если серьезно обсуждать угрозу ядерной войны и даже расселения населения по стране, то это уже означает фактическую ликвидацию государства, паралич промышленности и откат пошлое перемирие, сохранить уже занятые территории и признать существование Украины в ее нынешнем виде, чем продолжать двигаться дальше к еще более тяжелым последствиям”, — рассказал о настроениях в РФ Сазонов.

По словам украинского военного, РФ не собирается сдаваться, Путин не собирается сдаваться. Они, отметил Сазонов, будут пробовать разные варианты.

"Но веры в то, что в открытой войне они победят уже, по всей видимости, нет. И ищут варианты для пошлого мира", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Кремле резко изменили риторику.



