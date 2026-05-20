У Кремлі вже гарячково шукають вихід: Путін вдається до жорстких рішень

Росіяни вже менш охоче йдуть на війну проти України. Українські експерти зазначають, що лідеру РФ Володимиру Путіну, якщо він хоче продовжувати війну, доведеться йти на крок якого він боїться, оголошувати мобілізацію.

Наразі Кремль намагається завербувати на війну проти України студентів технічних спеціальностей. Відповідну медіакампанію запустило Міноборони РФ, повідомили в Центрі протидії дезінформації.

“На офіційних ресурсах відомства почали з’являтися ролики про молодих людей, які кинули навчання заради служби у безпілотних військах. Пропаганда романтизує цей процес, порівнюючи керування дронами з “польотом птаха” або відеоіграми. Така агітація чітко вказує на пріоритети Кремля: “гарматне м’ясо” державі-агресору потрібне більше, ніж майбутні інженери чи програмісти”, — зазначають аналітики Центру.

Кремлівський режим, як зазначають в Центрі, остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни, а студентів розглядає виключно як розхідний матеріал для поповнення втрат армії.

Аналітики Центру зауважили, що агресивне вербування до безпілотних військ наразі активно ведеться не лише у Росії, а й у закладах вищої освіти на тимчасово окупованих територіях України.

