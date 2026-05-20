Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі вже гарячково шукають вихід: Путін вдається до жорстких рішень
У Кремлі вже гарячково шукають вихід: Путін вдається до жорстких рішень

Кремлю не потрібно спеціалісти - тільки солдати

20 травня 2026, 21:46
Кречмаровская Наталия

Росіяни вже менш охоче йдуть на війну проти України. Українські експерти зазначають, що лідеру РФ Володимиру Путіну, якщо він хоче продовжувати війну, доведеться йти на крок якого він боїться, оголошувати мобілізацію. 

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

Наразі Кремль намагається завербувати на війну проти України студентів технічних спеціальностей. Відповідну медіакампанію запустило Міноборони РФ, повідомили в Центрі протидії дезінформації. 

“На офіційних ресурсах відомства почали з’являтися ролики про молодих людей, які кинули навчання заради служби у безпілотних військах. Пропаганда романтизує цей процес, порівнюючи керування дронами з “польотом птаха” або відеоіграми. Така агітація чітко вказує на пріоритети Кремля: “гарматне м’ясо” державі-агресору потрібне більше, ніж майбутні інженери чи програмісти”, — зазначають аналітики Центру.

Кремлівський режим, як зазначають в Центрі, остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни, а студентів розглядає виключно як розхідний матеріал для поповнення втрат армії.

Аналітики Центру зауважили, що агресивне вербування до безпілотних військ наразі активно ведеться не лише у Росії, а й у закладах вищої освіти на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що отримали доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в Україні та підрив її зовнішньої підтримки. Зазначили, що у РФ визначили три головні теми, які дано наказ “качати” не тільки в українському, а й в західному медіаполі. 



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid029crqsurh4Esgri9H1BCwj6p9ugJo2fta4bMmQPMxsqooH9C5PoxLF1VBS5fpLdgql
