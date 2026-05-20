Путін не тямить себе від гніву: наказав терміново готувати "мегаудар" по Україні

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що отримали доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в Україні та підрив її зовнішньої підтримки.

Володимир Путін.

“Як стало відомо, причиною ухвалення РФ такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці. Адміністрація президента РФ вимагає від спецслужб, МЗС та російських медіа максимально “розігнати” в українському та європейському просторі медіакампанію”, — повідомили в розвідці.

Зазначили, що у РФ визначили три головні питання:

дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання, як пояснили в розвідці, є критичним для ворога на тлі великих втрат росіян на фронті,

дискредитація Президента України, його команди та членів сімʼї,

недопущення другорядності “медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель”. У Кремлі, за даними розвідки вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.

“Для виклику резонансу суспільства "медійний план" РФ передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству. Російська пропаганда навіть поставила завдання створити “ляльки-символи” дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів. Відсьогодні вже фіксуємо перші спроби РФ діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном”, — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що пропаганда Кремля намагатиметься поширити деструктивну інформацію в західному інформполі.

“Здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що Росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення”, — підсумували у розвідці.

