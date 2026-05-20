Путин вне себя от гнева: приказал срочно готовить "мегаудар" по Украине

В Службе внешней разведки Украины сообщили, что получили доступ к ряду российских документов, свидетельствующих о подготовке к дестабилизации ситуации в Украине и подрыве ее внешней поддержки.

"Как стало известно, причиной принятия РФ такого решения является провал весеннего наступления и критические проблемы в экономике. Администрация президента РФ требует от спецслужб, МИД и российских медиа максимально "разогнать" в украинском и европейском пространстве медиакампанию", — сообщили в разведке.

Указали, что в РФ определили три главных вопроса:

дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача, как пояснили в разведке, является критической для врага на фоне больших потерь россиян на фронте.

дискредитация Президента Украины, его команды и членов семьи,

недопущение второстепенности "медийного скандала вокруг А.Ермака и интервью Ю.Мендель". В Кремле, по данным разведки, считают этот кейс важным, однако вытесненным из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности, ситуации вокруг Ирана.

"Для вызова резонанса общества "медийный план" РФ предусматривает разработку от имени органов государственной власти фейковых документов и вброс их обществу. Российская пропаганда даже поставила задачу создать "куклы-символы" дискредитационной кампании. Кроме того, предусмотрены попытки вовлечь в российские замыслы бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов. С сегодняшнего дня уже фиксируем первые попытки РФ действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом”, — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что пропаганда Кремля постарается распространить деструктивную информацию в западном информполе.

"Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют о том, что Россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения", — подытожили в разведке.

