В Кремле уже лихорадочно ищут выход: Путин прибегает к жестким решениям

Россияне уже менее охотно идут на войну против Украины. Украинские эксперты отмечают, что лидеру РФ Владимиру Путину, если он хочет продолжать войну, придется идти на шаг, которого он боится, объявлять мобилизацию.

Пока Кремль пытается завербовать на войну против Украины студентов технических специальностей. Соответствующую медиакампанию запустило Минобороны РФ, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"На официальных ресурсах ведомства начали появляться ролики о молодых людях, которые бросили обучение ради службы в беспилотных войсках. Пропаганда романтизирует этот процесс, сравнивая управление дронами с "полетом птицы" или видеоигры. Такая агитация четко указывает на приоритеты Кремля: "пушечное мясо" государству-агрессору нужно больше, чем будущие инженеры или программисты", — отмечают аналитики Центра.

Кремлевский режим, как отмечают в Центре, окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны, а студентов рассматривает исключительно как расходный материал для восполнения потерь армии.

Аналитики Центра отметили, что агрессивная вербовка в беспилотные войска сейчас активно ведется не только в России, но и в учреждениях высшего образования на временно оккупированных территориях Украины.

