Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов нещодавно зробив скандальну заяву щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який на тренуваннях до Олімпіади-2026 з'явився в шоломі, що символізує пам'ять про загиблих від рук російської армії співвітчизників. У своєму інтерв'ю на пропагандистському порталі Чемпіонат.com, Дегтярьов обурено відреагував на цей жест.

Фото: з відкритих джерел

"Щодо загиблих спортсменів, про яких згадують в Україні. Ми також провели підрахунки. Ці цифри є, і я готовий їх озвучити. Під час цього конфлікту внаслідок бомбардувань українськими силами загинуло або було поранено понад 250 професійних спортсменів з Росії. І що? Чи будемо змагатися в тому, скільки спортсменів загинуло? А скільки загинуло в Ірані, Ізраїлі чи Палестині? Конфлікти тривають, люди гинуть. Не варто спекулювати на цьому", – цинічно заявив Дегтярьов.

Влада Росії, зокрема через пропагандистів, неодноразово звинувачувала Гераскевича в провокації, яку він, за їхніми словами, нібито погодив з українським президентом Володимиром Зеленським. Цей наратив був використаний для спроби дискредитувати спортсмена та його мирний жест, спрямований на вшанування пам'яті жертв війни.

