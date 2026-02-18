logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле поразили диким заявлением о "шлеме памяти" Гераскевича: Украине виснули громкое обвинение
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле поразили диким заявлением о "шлеме памяти" Гераскевича: Украине виснули громкое обвинение

Сторонник путинского режима заявил, что во время вторжения погибли или были ранены 250 российских спортсменов

18 февраля 2026, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр спорта России Михаил Дегтярев недавно сделал скандальное заявление по поводу украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который на тренировках к Олимпиаде-2026 появился в шлеме, что символизирует память о погибших от рук российской армии соотечественниках. В своем интервью на пропагандистском портале Чемпионат.com Дегтярев возмущенно отреагировал на этот жест.

В Кремле поразили диким заявлением о "шлеме памяти" Гераскевича: Украине виснули громкое обвинение

Фото: из открытых источников

"Что касается погибших спортсменов, о которых упоминают в Украине. Мы также провели подсчеты. Эти цифры есть, и я готов их озвучить. Во время этого конфликта в результате бомбардировок украинскими силами погибли или были ранены более 250 профессиональных спортсменов из России. И что? Будем ли соревноваться в том, сколько спортсменов погибло, сколько спортсменов погибло? Палестине? Конфликты продолжаются, люди гибнут. Не стоит спекулировать на этом", – цинично заявил Дегтярев.

Власти России, в частности через пропагандистов, неоднократно обвиняли Гераскевича в провокации, которую он, по их словам, якобы согласовал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот нарратив был использован для попытки дискредитировать спортсмена и его мирный жест, направленный на память жертв войны.

Как уже писали "Комментарии", мониторинговые каналы предупреждают, что в ближайшие 36-48 часов сохраняется высокая вероятность масштабной воздушной атаки по территории Украины. Аналитики отмечают, что предыдущая попытка ударов по объектам критической инфраструктуры не принесла ожидаемого результата для российской стороны — силы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективный перехват как ударных беспилотников, так и крылатых ракет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости