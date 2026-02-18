Факторів стримування вже немає: монітори попередили про новий надпотужний удар РФ

Моніторингові канали попереджають, що упродовж найближчих 36–48 годин зберігається висока ймовірність масштабної повітряної атаки по території України. Аналітики зазначають, що попередня спроба ударів по об’єктах критичної інфраструктури не дала очікуваного результату для російської сторони — сили протиповітряної оборони продемонстрували ефективне перехоплення як ударних безпілотників, так і крилатих ракет.

Фото: з відкритих джерел

Попри це, після низки невдалих обстрілів противник може вдатися до більш потужного сценарію із застосуванням різних типів озброєння. Йдеться про можливе використання балістичних ракет, авіаційних ракет типу "Кинджал", морських "Калібрів" та інших засобів ураження, здатних завдати комбінованого удару з повітря і моря.

Також повідомляється про активність на військових аеродромах. На базі "Оленья" залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС (три одиниці) та один Ту-160. Крім того, туди прибув військово-транспортний літак Іл-76МД. За наявною інформацією, ці борти не здійснювали передислокацію на Далекий Схід і вже можуть бути підготовлені до виконання бойових завдань.

Окремо фіксується приземлення транспортної авіації на аеродромах у Курську та Воронежі. Йдеться про літаки Ан-72, Ан-148-100 і Ан-26, які, ймовірно, доставили додаткові засоби ураження або обладнання для підготовки нових ударів. Ситуація залишається напруженою, тому громадянам рекомендують уважно стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка через його участь у злочинах, вчинених проти українського народу. Як повідомляє МЗС у своєму Telegram-каналі, міністр закликав до введення додаткових санкцій для того, щоб Лукашенко відчув адекватну відповідальність за свою роль у війні, яку Росія веде проти України.