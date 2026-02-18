Факторов сдерживания уже нет: мониторы предупредили о новом сверхмощном ударе РФ

Мониторинговые каналы предупреждают, что в ближайшие 36–48 часов сохраняется высокая вероятность масштабной воздушной атаки по территории Украины. Аналитики отмечают, что предыдущая попытка ударов по объектам критической инфраструктуры не принесла ожидаемого результата для российской стороны — силы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективный перехват как ударных беспилотников, так и крылатых ракет.

Несмотря на это после ряда неудачных обстрелов противник может прибегнуть к более мощному сценарию с применением различных типов вооружения. Речь идет о возможном использовании баллистических ракет, авиационных ракет типа "Кинжал", морских "Калибров" и других средств поражения, способных нанести комбинированный удар с воздуха и моря.

Также сообщается об активности на военных аэродромах. На базе Оленья остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС (три единицы) и один Ту-160. Кроме того, туда прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД. По имеющейся информации, эти борта не осуществляли передислокацию на Дальний Восток и могут быть уже подготовлены к выполнению боевых задач.

Отдельно фиксируется приземление транспортной авиации на аэродромах в Курске и Воронеже. Речь идет о самолетах Ан-72, Ан-148-100 и Ан-26, которые предположительно доставили дополнительные средства поражения или оборудование для подготовки новых ударов. Ситуация остается напряженной, поэтому гражданам советуют внимательно следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на режим белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за его участия в преступлениях, совершенных против украинского народа. Как сообщает МИД в своем Telegram-канале, министр призвал к введению дополнительных санкций для того, чтобы Лукашенко почувствовал адекватную ответственность за свою роль в войне, которую Россия ведет против Украины.