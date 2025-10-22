У Кремлі видали цинічну заяву про причину масованого ракетного удару по Україні

У ніч на 22 жовтня Міністерство оборони РФ виступило з цинічною заявою щодо масованого авіаційного удару по території України, внаслідок якого загинули й були поранені десятки мирних мешканців, зокрема діти.

Російське відомство офіційно підтвердило використання дронів і ракет, включаючи гіперзвукові ракети "Кинджал", заявивши, що атака була спрямована нібито по енергетичних об'єктах, які забезпечують роботу українського оборонно-промислового комплексу.

Водночас у РФ стверджують, що це була "відповідь на нібито терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії".

"У відповідь на українські теракти в нічний час Збройні сили РФ здійснили масований удар високоточною зброєю далекої дії наземного та повітряного базування, включаючи ракети типу 'Кинджал' та ударні безпілотники, по об'єктах енергетики, які нібито пов’язані з українським ВПК", — йдеться у заяві Міноборони Росії.

Там також додали, що “цілі були уражені, усі об’єкти знищені відповідно до плану”.

Нагадаємо, внаслідок цієї атаки лише на Київщині загинули щонайменше четверо людей, включаючи двох дітей. У самому Києві загинули ще двоє, п’ятеро — поранені. Удари також завдали шкоди в різних районах столиці. Крім того, вдень російський дрон атакував дитячий садок у Харкові — загинула одна людина, ще семеро постраждали.

За даними Повітряних сил України, РФ випустила 28 ракет, із яких 15 були балістичними (включно з 4 "Кинджалами"), та запустила 405 дронів-камікадзе. Основний напрямок атаки — Київська область. Постраждали також Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська та Одеська області. Загалом зафіксовано прямі влучання 12 ракет і 55 дронів у 26 локаціях, уламки збитих — ще на 19.

