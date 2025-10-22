В Кремле издали циничное заявление о причине массированного ракетного удара по Украине

В ночь на 22 октября Министерство обороны РФ выступило с циничным заявлением о массированном авиационном ударе по территории Украины, в результате которого погибли и были ранены десятки мирных жителей, в том числе дети.

Фото: из открытых источников

Российское ведомство официально подтвердило использование дронов и ракет, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", заявив, что атака была направлена якобы по энергетическим объектам, обеспечивающим работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

В то же время в РФ утверждают, что это был "ответ на якобы террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

"В ответ на украинские теракты в ночное время Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием дальнего действия наземного и воздушного базирования, включая ракеты типа 'Кинжал' и ударные беспилотники, по объектам энергетики, якобы связанным с украинским ВПК", — говорится.

Там также добавили, что "цели были поражены, все объекты уничтожены в соответствии с планом".

Напомним, в результате этой атаки только на Киевщине погибли по меньшей мере четыре человека, включая двоих детей. В самом Киеве погибли еще двое, пятеро ранены. Удары также нанесли ущерб в разных районах столицы. Кроме того, днем российский дрон атаковал детский сад в Харькове — погиб один человек, еще семеро пострадали.

По данным Воздушных сил Украины, РФ выпустила 28 ракет, из которых 15 были баллистическими (включая 4 "Кинжала"), и запустила 405 дронов-камикадзе. Основное направление атаки – Киевская область. Также пострадали Запорожская, Днепропетровская, Черкасская, Черниговская и Одесская области. В общей сложности зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 дронов в 26 локациях, обломки сбитых — еще на 19.

