Війна з Росією У Кремлі розповіли, хто "заважає" закінченню війни в Україні
У Кремлі розповіли, хто "заважає" закінченню війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито перешкоджає мирному процесу.

12 березня 2026, 13:45
Автор:
Slava Kot

У Кремлі заявили, що саме Україна нібито перешкоджає завершенню війни та мирному врегулюванню конфлікту. Таку заяву під час брифінгу зробив речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Франції.

У Кремлі розповіли, хто "заважає" закінченню війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу відреагував на поїздку Зеленського до Парижа та його заплановану зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами кремлівського чиновника, у Москві такий крок розглядають як чергову спробу вплинути на позицію європейських союзників і посилити тиск на Росію.

"Київський режим продовжує свою послідовну лінію на запобігання мирному процесу. Робить це, намагається робити по-різному, знаходить у цьому випадку позитивний відгук у європейських столицях", — сказав Пєсков.

Речник Кремля стверджує, що країни Європи, не демонструють бажання сприяти пошуку мирного врегулювання війни в Україні, тоді як Кремль нібито підтримує дипломатичне завершення конфлікту.

"Сама собою ідея чинити тиск на Росію абсурдна. Ми продовжуємо спеціальну військову операцію, і одночасно залишаємося відкритими для пошуку мирного врегулювання в Україні", — сказав Пєсков.

Зауважимо, що попри заяви Пєскова, Україна неодноразово заявляла про готовність до закінчення війни, однак у Кремлі висувають умови, які Зеленський назвав "капітуляційними".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про великі компроміси України для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на відправку українських спеціалістів на Близький Схід.



