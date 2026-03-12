В Кремле заявили, что именно Украина якобы препятствует завершению войны и мирному разрешению конфликта. Такое заявление во время брифинга сделал спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на поездку Зеленского в Париж и его запланированную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам кремлевского чиновника, в Москве такой шаг рассматривается как очередная попытка повлиять на позицию европейских союзников и усилить давление на Россию.

"Киевский режим продолжает свою последовательную линию по предотвращению мирного процесса. Делает это, пытается делать по-разному, находит в этом случае положительный отклик в европейских столицах", — сказал Песков.

Спикер Кремля утверждает, что страны Европы не демонстрируют желания способствовать поиску мирного урегулирования войны в Украине, тогда как Кремль якобы поддерживает дипломатическое завершение конфликта.

"Сама собой идея оказывать давление на Россию абсурдна. Мы продолжаем специальную военную операцию и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования в Украине", — сказал Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Украина неоднократно заявляла о готовности к окончанию войны, однако в Кремле выдвигают условия, которые Зеленский назвал "капитуляционными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о больших компромиссах Украины для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на отправку украинских специалистов на Ближний Восток.