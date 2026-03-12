logo

BTC/USD

70448

ETH/USD

2061.56

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле рассказали, кто "мешает" окончанию войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле рассказали, кто "мешает" окончанию войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы препятствует мирному процессу.

12 марта 2026, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле заявили, что именно Украина якобы препятствует завершению войны и мирному разрешению конфликта. Такое заявление во время брифинга сделал спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию.

В Кремле рассказали, кто "мешает" окончанию войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на поездку Зеленского в Париж и его запланированную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам кремлевского чиновника, в Москве такой шаг рассматривается как очередная попытка повлиять на позицию европейских союзников и усилить давление на Россию.

"Киевский режим продолжает свою последовательную линию по предотвращению мирного процесса. Делает это, пытается делать по-разному, находит в этом случае положительный отклик в европейских столицах", — сказал Песков.

Спикер Кремля утверждает, что страны Европы не демонстрируют желания способствовать поиску мирного урегулирования войны в Украине, тогда как Кремль якобы поддерживает дипломатическое завершение конфликта.

"Сама собой идея оказывать давление на Россию абсурдна. Мы продолжаем специальную военную операцию и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования в Украине", — сказал Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Украина неоднократно заявляла о готовности к окончанию войны, однако в Кремле выдвигают условия, которые Зеленский назвал "капитуляционными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о больших компромиссах Украины для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на отправку украинских специалистов на Ближний Восток.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости