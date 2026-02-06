У Путіна назвали тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні, які відбулися в Абу-Дабі за участю української, російської та американської сторони, "конструктивною та складною роботою". Водночас Москва дала зрозуміти, що було би правильно відновити діалог з Вашингтоном щодо стратегічних ядерних озброєнь. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Спікер Путина підтвердив, що консультації в ОАЕ триватимуть, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами головного рупора Кремля, обговорення в Абу-Дабі мають складний характер, проте російська сторона розцінює їх як "робочий процес".

"Щодо консультацій з врегулювання ситуації в Україні, що відбулися в Абу-Дабі: робота буде продовжена", — висловився Дмитро Пєсков.

Окрім питання миру в Україні, у Кремлі вкотре спробували вивести США на прямий діалог щодо ядерного стримування.

Пєсков стверджує, що обидві країни нібито "усвідомлюють необхідність" початку переговорів на тему Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

