У Путина назвали трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине, которые состоялись в Абу-Даби с участием украинской, российской и американской стороны, "конструктивной и сложной работой". В то же время Москва дала понять, что было бы правильно возобновить диалог с Вашингтоном по поводу стратегических ядерных вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Спикер Путина подтвердил, что консультации в ОАЭ будут продолжены, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам главного рупора Кремля, обсуждения в Абу-Даби носят сложный характер, однако российская сторона расценивает их как "рабочий процесс".

"Об консультациях по урегулированию ситуации в Украине, состоявшихся в Абу-Даби: работа будет продолжена", — высказался Дмитрий Песков.

Кроме вопроса мира в Украине, в Кремле в очередной раз попытались вывести США на прямой диалог по ядерному сдерживанию.

Песков утверждает, что обе страны якобы "осознают необходимость" начала переговоров на тему Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу отказаться от предоставления гарантий безопасности Украине, а конечной целью Москвы остается превращение страны в пророссийское государство-марионетку по модели Беларуси. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканала Russia Today.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон и Москва возвращаются к диалогу: какие контакты решили возобновить две страны.



