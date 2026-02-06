Вашингтон та Москва повертаються до діалогу: які контакти вирішили відновити дві країни

Сполучені Штати та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні, який було згорнуто наприкінці 2021 року – напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це із посиланням на американських чиновників повідомляє The Washington Post.

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Відновлення контактів відбувається на тлі завершення терміну дії Нового договору СНО – останньої чинної угоди між Вашингтоном та Москвою, яка обмежувала кількість та типи стратегічних ядерних озброєнь. Президент США Дональд Трамп раніше закликав укласти "новий, удосконалений та модернізований" договір, який має діяти у довгостроковій перспективі.

За словами одного з представників американської адміністрації, рішення щодо відновлення військового діалогу стало побічним результатом тривалих дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні. Незважаючи на відсутність суттєвого прогресу у мирних переговорах, нещодавні контакти між США та РФ, за його словами, "створили вікно можливостей для подальшого спілкування". Кремль офіційно це рішення поки що не коментував.

Завершення дії СНО викликало серйозне занепокоєння серед експертів щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Вони попереджають, що відсутність обмежень може призвести до нових перегонів озброєнь, включаючи розвиток тактичної ядерної зброї та розширення сценаріїв її застосування, у тому числі в космосі.

У Білому домі підтвердили, що після закінчення терміну договору жодна із сторін не взяла на себе зобов'язань дотримуватись його умов. У Кремлі заявили, що подальші кроки залежатимуть від розвитку ситуації та національних інтересів РФ.

За даними Пентагону, відновлений діалог очолить командувач Європейського командування США генерал Алексус Г. Гринкевич. Метою переговорів заявлено підвищення прозорості та запобігання ескалації, незважаючи на глибоку напруженість, що зберігається у відносинах між країнами.

