Вашингтон и Москва возвращаются к диалогу: какие контакты решили возобновить две страны

Соединённые Штаты и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне, который был свернут в конце 2021 года – накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Washington Post.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Восстановление контактов происходит на фоне завершения срока действия Нового договора СНВ – последнего действующего соглашения между Вашингтоном и Москвой, ограничивавшего количество и типы стратегических ядерных вооружений. Президент США Дональд Трамп ранее призвал заключить "новый, усовершенствованный и модернизированный" договор, который должен действовать в долгосрочной перспективе.

По словам одного из представителей американской администрации, решение о возобновлении военного диалога стало побочным результатом продолжительных дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Украине. Несмотря на отсутствие существенного прогресса в мирных переговорах, недавние контакты между США и РФ, по его словам, "создали окно возможностей для дальнейшего общения". Кремль официально это решение пока не комментировал.

Завершение действия СНВ вызвало серьезную обеспокоенность среди экспертов по нераспространению ядерного оружия. Они предупреждают, что отсутствие ограничений может привести к новой гонке вооружений, включая развитие тактического ядерного оружия и расширение сценариев его применения, в том числе в космосе.

В Белом доме подтвердили, что после истечения срока договора ни одна из сторон не взяла на себя обязательств соблюдать его условия. В Кремле заявили, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации и национальных интересов РФ.

По данным Пентагона, возобновлённый диалог возглавит командующий Европейским командованием США генерал Алексус Г. Гринкевич. Целью переговоров заявлено повышение прозрачности и предотвращение эскалации, несмотря на сохраняющуюся глубокую напряжённость в отношениях между странами.

