У Кремлі продовжують оголошувати про створення нових дивізій для війни в Україні: що за цим стоїть

Російське військове командування продовжує заявляти про масштабне розширення своїх збройних сил, однак реалізація цих планів викликає дедалі більше запитань. В Інституті вивчення війни вважають, що нові дивізії існують переважно на папері, а кадрові та економічні проблеми не дозволяють Москві повністю їх укомплектувати.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російське командування скоригувало свої плани та має намір сформувати у 2026 році нові дивізії і п'ять бригад. Водночас експерти звертають увагу, що частина цих формувань може бути продовженням військової реформи, оголошеної ще наприкінці 2022 року.

Тоді колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував створення 17 нових дивізій, які планували сформувати до 2026 року. За цей час Росія дійсно оголосила про появу низки нових з'єднань, зокрема шляхом переформатування вже існуючих бригад у дивізії.

Втім, за оцінками ISW, більшість цих підрозділів так і не досягла штатної чисельності. Українські військові аналітики також зазначають, що фактичні темпи створення нових дивізій значно відстають від початкових планів Кремля.

Американські експерти пояснюють це високими втратами російської армії, труднощами з набором контрактників і фінансовими обмеженнями. Через це Москва змушена одночасно поповнювати діючі війська та створювати нові формування, що суттєво ускладнює реалізацію амбітної військової реформи. На думку ISW, без вирішення кадрової кризи багато нових російських дивізій ризикують залишитися лише формальними військовими одиницями.

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