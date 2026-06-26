В Кремле продолжают объявлять о создании новых дивизий для войны в Украине: что за этим стоит

Российское военное командование продолжает заявлять о масштабном расширении своих вооруженных сил, однако реализация этих планов вызывает все большее количество вопросов. В Институте изучения войны считают, что новые дивизии существуют преимущественно на бумаге, а кадровые и экономические проблемы не позволяют Москве полностью укомплектовать их.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что российское командование скорректировало свои планы и намерено сформировать в 2026 году новые дивизии и пять бригад. В то же время, эксперты обращают внимание, что часть этих формирований может быть продолжением военной реформы, объявленной еще в конце 2022 года.

Тогда бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал создание 17 новых дивизий, планировавшихся сформировать к 2026 году. За это время Россия действительно объявила о появлении ряда новых соединений, в частности, путем переформатирования уже существующих бригад в дивизии.

Впрочем, по оценкам ISW, большинство этих подразделений так и не достигли штатной численности. Украинские военные аналитики также отмечают, что фактические темпы создания новых дивизий значительно отстают от первоначальных планов Кремля.

Американские эксперты объясняют это высокими потерями российской армии, сложностями с набором контрактников и финансовыми ограничениями. Поэтому Москва вынуждена одновременно пополнять действующие войска и создавать новые формирования, что существенно усложняет реализацию амбициозной военной реформы. По мнению ISW, без разрешения кадрового кризиса многие новые российские дивизии рискуют остаться лишь формальными военными единицами.

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