Голова комітету Держдуми РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький різко прокоментував заяву президента України про запровадження режиму тиші з 6 травня. Він розцінив цей крок як нібито політичний маневр і спробу впливу на інформаційний порядок денний.

Фото: з відкритих джерел

"Зеленський спочатку практично відкинув ініціативу Росії про перемир’я на День Перемоги, але потім вирішив піти на тактичний виверт і оголосити режим тиші в ніч з 5 на 6 травня", — видав соратник Кремля.

Таким чином він намагається подати українську ініціативу як відповідь на дії Москви.

Окремо російський депутат припустив, що рішення Києва може бути пов’язане з емоційними мотивами, заявивши про нібито "уражене самолюбство" українського керівництва. Подібні висловлювання не супроводжуються жодними доказами та мають оціночний характер.

Водночас раніше Міністерство оборони РФ оголосило про так зване "перемир’я" на 8–9 травня, пов’язане з датою святкування Дня Перемоги. У Москві очікували, що Україна підтримає цю ініціативу, а також озвучували погрози щодо можливих ударів по Києву у разі відмови.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що офіційних пропозицій від російської сторони Україна не отримувала. Водночас, керуючись пріоритетом збереження життя громадян, Київ запроваджує режим тиші з 00:00 6 травня. Українська сторона підкреслює, що готова діяти дзеркально у відповідь на будь-які кроки протилежної сторони.

Також Зеленський закликав Кремль перейти від заяв до реальних дій, спрямованих на припинення бойових дій і завершення війни.

"Коментарі" вже писали, що серія ударів по російських нафтопереробних заводах уже суттєво вплинула на енергетичний сектор країни — обсяги переробки нафти впали до мінімальних показників за останні 16 років. Водночас українські сили продовжують цілеспрямовано тиснути на цю галузь, намагаючись створити гострий дефіцит пального саме напередодні літнього періоду, коли попит традиційно зростає.