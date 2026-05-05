Розпочнуться дуже цікаві події: озвучено гучний прогноз про неминучу катастрофу у Росії

Серія ударів по російських нафтопереробних заводах уже суттєво вплинула на енергетичний сектор країни — обсяги переробки нафти впали до мінімальних показників за останні 16 років. Водночас українські сили продовжують цілеспрямовано тиснути на цю галузь, намагаючись створити гострий дефіцит пального саме напередодні літнього періоду, коли попит традиційно зростає.

Політтехнолог Тарас Загородній зазначає, що попри готовність кремлівського диктатора Володимира Путіна утримувати владу до останнього, економічні процеси можуть виявитися сильнішими. За його словами, поглиблення кризи здатне похитнути політичну систему Росії та спричинити внутрішні потрясіння.

Експерти звертають увагу, що кількість атак на НПЗ у Росії значно зросла порівняно з попереднім роком, і потенційних цілей для ударів усе ще достатньо. Основна мета такої стратегії — порушити виробничий цикл: без стабільної переробки неможливий повноцінний експорт нафтопродуктів, а це, своєю чергою, змушує скорочувати видобуток і консервувати свердловини.

Додатковим фактором ризику для російської економіки стають зміни на глобальному нафтовому ринку. Вихід Об’єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК може запустити ланцюгову реакцію серед інших учасників, таких як Ірак чи Венесуела. У разі руйнування механізмів координації видобутку та цін кожна країна буде змушена діяти самостійно, що посилить нестабільність.

Тривожні сигнали надходять і з фінансової сфери. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що громадяни дедалі частіше тримають кошти поза банківською системою. Масове виведення заощаджень створює додатковий тиск на економіку, і аналітики вже проводять паралелі з пізнім періодом існування СРСР.

