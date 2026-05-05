Страшний терор Путіна спричинив жах в одній з областей: є жертви і багато постраждалих
Страшний терор Путіна спричинив жах в одній з областей: є жертви і багато постраждалих

За даними моніторів, вночі сильні вибухи було чутно в Полтаві та Кременчуці

5 травня 2026, 08:30
Клименко Елена

У ніч на 5 травня Полтавська область зазнала масштабного удару з боку російських військ. Окупанти застосували ракети та ударні безпілотники, внаслідок чого загинули четверо людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

За офіційними даними, в результаті атаки постраждали десятки мирних мешканців — щонайменше 31 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надається необхідна медична допомога.

У регіоні зафіксовано як прямі влучання, так і падіння уламків на двох окремих локаціях у Полтавському районі. Через обстріл було пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури, що спричинило серйозні наслідки для місцевої економіки. Також удар призвів до перебоїв у газопостачанні — без газу залишилися понад три тисячі абонентів. Крім того, зазнала ушкоджень і залізнична інфраструктура, що може вплинути на логістику та перевезення.

За попередньою інформацією з моніторингових джерел, протягом ночі по території України було випущено щонайменше п’ять балістичних ракет. Ймовірно, атака здійснювалася із застосуванням ракетного комплексу "Іскандер", запущених із території Воронезької області РФ.

Місцеві жителі повідомляють, що вночі чули серію потужних вибухів у Полтаві та Кременчуці, що підтверджує масштабність обстрілу. Наразі на місцях працюють рятувальні служби та триває ліквідація наслідків удару.

Портал "Коментарі" вже писав, що станом на зараз не зафіксовано жодних ознак, які б свідчили про підготовку масштабного наступу з території Білорусі. Водночас активні обговорення цієї теми можуть використовуватися як елемент інформаційного впливу на Україну.



