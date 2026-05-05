logo

BTC/USD

80923

ETH/USD

2376.85

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страшный террор Путина вызвал ужас в одной из областей: есть жертвы и многие пострадавшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Страшный террор Путина вызвал ужас в одной из областей: есть жертвы и многие пострадавшие

По данным мониторов, ночью сильные взрывы были слышны в Полтаве и Кременчуге.

5 мая 2026, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 5 мая Полтавская область потерпела масштабный удар со стороны российских войск. Оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Страшный террор Путина вызвал ужас в одной из областей: есть жертвы и многие пострадавшие

Фото: из открытых источников

По официальным данным, в результате атаки пострадали десятки мирных жителей — по меньшей мере 31 человек получил ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказывается необходимая медицинская помощь.

В регионе зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков на двух отдельных локациях в Полтавском районе. Из-за обстрелов были повреждены объекты промышленной инфраструктуры, что повлекло за собой серьезные последствия для местной экономики. Также удар привел к перебоям в газоснабжении — без газа осталось более трех тысяч абонентов. Кроме того, получила повреждения и железнодорожная инфраструктура, что может повлиять на логистику и перевозку.

По предварительной информации из мониторинговых источников, в течение ночи по территории Украины было выпущено по меньшей мере пять баллистических ракет. Вероятно, атака производилась с применением ракетного комплекса "Искандер", запущенных с территории Воронежской области РФ.

Местные жители сообщают, что ночью слышали серию мощных взрывов в Полтаве и Кременчуге, что подтверждает масштаб обстрела. В настоящее время на местах работают спасательные службы и продолжается ликвидация последствий удара.

Портал "Комментарии" уже писал, что по состоянию на данный момент не зафиксировано никаких признаков, свидетельствующих о подготовке масштабного наступления с территории Беларуси. В то же время, активные обсуждения этой темы могут использоваться как элемент информационного влияния на Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости