Страшный террор Путина вызвал ужас в одной из областей: есть жертвы и многие пострадавшие

В ночь на 5 мая Полтавская область потерпела масштабный удар со стороны российских войск. Оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в областной военной администрации.

По официальным данным, в результате атаки пострадали десятки мирных жителей — по меньшей мере 31 человек получил ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказывается необходимая медицинская помощь.

В регионе зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков на двух отдельных локациях в Полтавском районе. Из-за обстрелов были повреждены объекты промышленной инфраструктуры, что повлекло за собой серьезные последствия для местной экономики. Также удар привел к перебоям в газоснабжении — без газа осталось более трех тысяч абонентов. Кроме того, получила повреждения и железнодорожная инфраструктура, что может повлиять на логистику и перевозку.

По предварительной информации из мониторинговых источников, в течение ночи по территории Украины было выпущено по меньшей мере пять баллистических ракет. Вероятно, атака производилась с применением ракетного комплекса "Искандер", запущенных с территории Воронежской области РФ.

Местные жители сообщают, что ночью слышали серию мощных взрывов в Полтаве и Кременчуге, что подтверждает масштаб обстрела. В настоящее время на местах работают спасательные службы и продолжается ликвидация последствий удара.

