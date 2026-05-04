Загроза актуальна, як ніколи: у ЗСУ відверто заявили про нову пастку Путіна

Станом на зараз не зафіксовано жодних ознак, які б свідчили про підготовку масштабного наступу з території Білорусі. Водночас активні обговорення цієї теми можуть використовуватися як елемент інформаційного впливу на Україну.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, найближчим часом реального ризику великої наступальної операції з білоруського напрямку не простежується. Він припускає, що подібні повідомлення радше є частиною інформаційного тиску, ніж відображенням реальних військових приготувань.

Водночас експерт наголосив, що Білорусь залишається у значній залежності від Росії, що обмежує її можливості діяти повністю самостійно у питаннях війни. Саме тому періодично можуть фіксуватися різні прояви активності або демонстративні кроки з боку Мінська.

Попри це, Жорін підкреслює, що на сьогодні відсутні будь-які конкретні дані або розвіддані, які б підтверджували підготовку наступальних дій. Він зазначає, що оцінювати ситуацію необхідно виключно на основі фактичних ознак, а не припущень чи інформаційних хвиль.

Разом із тим військовий зауважив, що ризики провокацій уздовж кордону залишаються актуальними. Саме тому українські сили оборони повинні підтримувати постійну готовність реагувати на можливі загрози з будь-якого напрямку, особливо з боку держав, які демонструють ворожу або залежну від агресора політику.

