По состоянию на данный момент не зафиксировано никаких признаков, свидетельствующих о подготовке масштабного наступления с территории Беларуси. В то же время, активные обсуждения этой темы могут использоваться как элемент информационного влияния на Украину.

Фото: из открытых источников

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, в ближайшее время реальный риск крупной наступательной операции с белорусского направления не наблюдается. Он предполагает, что подобные сообщения, скорее, являются частью информационного давления, чем отражением реальных военных приготовлений.

В то же время эксперт подчеркнул, что Белоруссия остается в значительной зависимости от России, что ограничивает ее возможности действовать полностью самостоятельно в вопросах войны. Именно поэтому периодически могут фиксироваться разные проявления активности или демонстративные шаги со стороны Минска.

Несмотря на это, Жорин подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо конкретные данные или разведданные, подтверждающие подготовку наступательных действий. Он отмечает, что оценивать ситуацию необходимо исключительно на основе фактических признаков, а не предположений или информационных волн.

Вместе с тем, военный отметил, что риски провокаций вдоль границы остаются актуальными. Именно поэтому украинские силы обороны должны поддерживать постоянную готовность реагировать на возможные угрозы по любому направлению, особенно со стороны государств, демонстрирующих враждебную или зависимую от агрессора политику.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз готовит очередной, 21-й пакет санкций против Российской Федерации, и его согласование будет частично зависеть от позиций отдельных стран-членов, в частности Венгрии. Для Украины важным фактором станет то, какую линию займет новое правительство во главе с Петром Мадяром.