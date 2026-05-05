Серия ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам уже оказала существенное влияние на энергетический сектор страны — объемы переработки нефти упали до минимальных показателей за последние 16 лет. В то же время, украинские силы продолжают целенаправленно давить на эту отрасль, пытаясь создать острый дефицит горючего именно накануне летнего периода, когда спрос традиционно растет.

Фото: из открытых источников

Политтехнолог Тарас Загородний отмечает , что, несмотря на готовность кремлевского диктатора Владимира Путина удерживать власть до последнего, экономические процессы могут оказаться сильнее. По его словам, углубление кризиса способно поколебать политическую систему России и повлечь за собой внутренние потрясения.

Эксперты обращают внимание, что количество атак на НПЗ в России значительно возросло по сравнению с предыдущим годом и потенциальных целей для ударов все еще достаточно. Основная цель такой стратегии — нарушить производственный цикл: без стабильной переработки невозможен полноценный экспорт нефтепродуктов, а это в свою очередь заставляет сокращать добычу и консервировать скважины.

Дополнительным фактором риска для российской экономики становятся изменения на глобальном нефтяном рынке. Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК может запустить цепную реакцию среди других участников, таких как Ирак или Венесуэла. При разрушении механизмов координации добычи и цен каждая страна будет вынуждена действовать самостоятельно, что усугубит нестабильность.

Тревожные сигналы поступают и из денежной сферы. Министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что граждане все чаще удерживают средства вне банковской системы. Массовый вывод сбережений создает дополнительное давление на экономику, и аналитики уже проводят параллели с поздним периодом существования СССР.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что в ночь на 5 мая Полтавская область потерпела масштабный удар со стороны российских войск. Оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в областной военной администрации.