logo

BTC/USD

80923

ETH/USD

2376.85

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле пробили дно ответом на предложение Зеленского о перемирии: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле пробили дно ответом на предложение Зеленского о перемирии: что известно

На фоне украинских инициатив по прекращению огня в Москве раздаются противоречивые и нелогичные заявления о возможных мирных договоренностях

5 мая 2026, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий резко прокомментировал заявление президента Украины о введении режима тишины с 6 мая. Он расценил этот шаг как якобы политический маневр и попытку влияния на информационную повестку дня.

В Кремле пробили дно ответом на предложение Зеленского о перемирии: что известно

Фото: из открытых источников

"Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но затем решил пойти на тактическую уловку и объявить режим тишины в ночь с 5 на 6 мая", — издал соратник Кремля.

Таким образом, он пытается подать украинскую инициативу как ответ на действия Москвы.

Отдельно российский депутат предположил, что решение Киева может быть связано с эмоциональными мотивами, заявив о якобы "уязвленном самолюбии" украинского руководства. Подобные высказывания не сопровождаются доказательствами и носят оценочный характер.

В то же время, ранее Министерство обороны РФ объявило о так называемом "перемирии" на 8–9 мая, связанном с датой празднования Дня Победы. В Москве ожидали, что Украина поддержит эту инициативу, а также озвучивали угрозы возможных ударов по Киеву в случае отказа.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальные предложения от российской стороны Украина не получала. В то же время, руководствуясь приоритетом сохранения жизни граждан, Киев вводит режим тишины с 00:00 6 мая. Украинская сторона подчеркивает, что готова действовать зеркально в ответ на любые шаги противоположной стороны.

Также Зеленский призвал Кремль перейти от заявлений к реальным действиям, направленным на прекращение боевых действий и завершение войны.

"Комментарии" уже писали, что серия ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам уже существенно повлияла на энергетический сектор страны — объемы переработки нефти упали до минимальных показателей за последние 16 лет. В то же время, украинские силы продолжают целенаправленно давить на эту отрасль, пытаясь создать острый дефицит горючего именно накануне летнего периода, когда спрос традиционно растет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости