Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий резко прокомментировал заявление президента Украины о введении режима тишины с 6 мая. Он расценил этот шаг как якобы политический маневр и попытку влияния на информационную повестку дня.

"Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но затем решил пойти на тактическую уловку и объявить режим тишины в ночь с 5 на 6 мая", — издал соратник Кремля.

Таким образом, он пытается подать украинскую инициативу как ответ на действия Москвы.

Отдельно российский депутат предположил, что решение Киева может быть связано с эмоциональными мотивами, заявив о якобы "уязвленном самолюбии" украинского руководства. Подобные высказывания не сопровождаются доказательствами и носят оценочный характер.

В то же время, ранее Министерство обороны РФ объявило о так называемом "перемирии" на 8–9 мая, связанном с датой празднования Дня Победы. В Москве ожидали, что Украина поддержит эту инициативу, а также озвучивали угрозы возможных ударов по Киеву в случае отказа.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальные предложения от российской стороны Украина не получала. В то же время, руководствуясь приоритетом сохранения жизни граждан, Киев вводит режим тишины с 00:00 6 мая. Украинская сторона подчеркивает, что готова действовать зеркально в ответ на любые шаги противоположной стороны.

Также Зеленский призвал Кремль перейти от заявлений к реальным действиям, направленным на прекращение боевых действий и завершение войны.

"Комментарии" уже писали, что серия ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам уже существенно повлияла на энергетический сектор страны — объемы переработки нефти упали до минимальных показателей за последние 16 лет. В то же время, украинские силы продолжают целенаправленно давить на эту отрасль, пытаясь создать острый дефицит горючего именно накануне летнего периода, когда спрос традиционно растет.