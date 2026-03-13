logo_ukra

BTC/USD

72488

ETH/USD

2127.97

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі поскаржилися, що втратили канали для пропаганди за кордоном
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі поскаржилися, що втратили канали для пропаганди за кордоном

У Кремлі заявили, що після блокування Telegram та іноземних соцмереж Росія втратила частину можливостей для поширення своєї пропаганди за кордоном.

13 березня 2026, 12:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії заявили, що втратили значну частину інструментів для поширення пропаганди за кордоном після блокування популярних соціальних мереж і месенджерів.

У Кремлі поскаржилися, що втратили канали для пропаганди за кордоном

У Кремлі заявили про втрату інструментів пропаганди за кордоном

Як передають "Коментарі", про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська влада нібито швидко втрачає можливості для ведення пропагандистської роботи за межами країни.

"Ми зараз стрімко втрачаємо інструментарій для нашої пропагандистської роботи за кордоном. Особливо в ближньому зарубіжжі. Телеетер – це штука відносна в наш час, вимикається кнопкою", – сказав Пєсков під час конференції "Сучасні медіа: технології, сенси, кадри" у Вищій школі економіки.

За його словами, у світі та в країнах СНД, на які Кремль намагається поширювати свій інформаційний вплив, найбільш популярними залишаються так звані "ворожі соціальні мережі".

Водночас Пєсков поскаржився, що Росія нібито не працює у цих цифрових середовищах і не використовує Telegram для поширення своїх наративів.

"Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Telegram. А де нам тоді сенси доносити?" – заявив представник Кремля.

Читайте також в "Коментарях", що навесні 2026 року Росія, ймовірно, посилить удари по логістичній інфраструктурі України, оскільки саме у цей період активізуються пересування військ і вантажів, на відміну від зимового періоду, коли масштабні наступальні операції значно ускладнені. Таку оцінку дав військовий експерт Роман Світан. За його словами, фокус атак може зміститися з енергетичної сфери на транспортні та логістичні об’єкти: залізниці, автодороги, мости, тягові підстанції та інші елементи, що забезпечують пересування людей і вантажів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини