У Кремлі поскаржилися, що втратили канали для пропаганди за кордоном

У Росії заявили, що втратили значну частину інструментів для поширення пропаганди за кордоном після блокування популярних соціальних мереж і месенджерів.

У Кремлі заявили про втрату інструментів пропаганди за кордоном

Як передають "Коментарі", про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська влада нібито швидко втрачає можливості для ведення пропагандистської роботи за межами країни.

"Ми зараз стрімко втрачаємо інструментарій для нашої пропагандистської роботи за кордоном. Особливо в ближньому зарубіжжі. Телеетер – це штука відносна в наш час, вимикається кнопкою", – сказав Пєсков під час конференції "Сучасні медіа: технології, сенси, кадри" у Вищій школі економіки.

За його словами, у світі та в країнах СНД, на які Кремль намагається поширювати свій інформаційний вплив, найбільш популярними залишаються так звані "ворожі соціальні мережі".

Водночас Пєсков поскаржився, що Росія нібито не працює у цих цифрових середовищах і не використовує Telegram для поширення своїх наративів.

"Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Telegram. А де нам тоді сенси доносити?" – заявив представник Кремля.

