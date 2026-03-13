logo_ukra

Нова загроза від Путіна: українців ошелешили заявою про нову кампанію Кремля
Нова загроза від Путіна: українців ошелешили заявою про нову кампанію Кремля

Росія коригує тактику атак, тож навесні удари спрямовуватимуться не на енергетику

13 березня 2026, 10:30
Навесні 2026 року Росія, ймовірно, посилить удари по логістичній інфраструктурі України, оскільки саме у цей період активізуються пересування військ і вантажів, на відміну від зимового періоду, коли масштабні наступальні операції значно ускладнені. Таку оцінку дав військовий експерт Роман Світан.

Нова загроза від Путіна: українців ошелешили заявою про нову кампанію Кремля

Фото: з відкритих джерел

За його словами, фокус атак може зміститися з енергетичної сфери на транспортні та логістичні об’єкти: залізниці, автодороги, мости, тягові підстанції та інші елементи, що забезпечують пересування людей і вантажів.

"РФ буде бити по водопостачанню та інфраструктурних об’єктах такого плану, щоб чинити тиск на суспільство. По енергетиці удари будуть, але менше, бо під час плюсових температур знижується споживання електроенергії", — пояснив експерт. 

Особливо під загрозою опиняються стратегічні мости, включно з мостами у столиці та інших великих містах, таких як Дніпро та Запоріжжя.

"Дальності російських балістичних ракет вистачає, щоб бити по Києву зокрема. Тож усі київські, дніпровські та запорізькі мости під загрозою. Крім мостів такого рівня, є багато вузлів, залізничних і автомобільних розв’язок, мостів і шляхопроводів, які можна зруйнувати однією балістичною ракетою. Або принаймні зупинити логістичний рух ударом по них", — зазначив Світан. 

Крім того, російські війська зацікавлені у виведенні з ладу тягового залізничного складу — тепловозів і електровозів, щоб паралізувати транспортні перевезення. Експерт наголосив, що саме руйнування логістичної мережі буде пріоритетним завданням РФ упродовж весни та літа 2026 року. Для цього агресор планує використовувати балістичні й крилаті ракети, а також ударні безпілотники "Герань".

Портал "Коментарі" раніше писав, що російські війська завдали удару ударними безпілотниками по портовій інфраструктурі Одеської області, у результаті чого постраждав продуктовий склад на території порту. Інформацію підтвердив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



