Новая угроза от Путина: украинцев ошарашили заявлением о новой кампании Кремля

Весной 2026 г. Россия, вероятно, усилит удары по логистической инфраструктуре Украины, поскольку именно в этот период активизируются передвижения войск и грузов, в отличие от зимнего периода, когда масштабные наступательные операции значительно усложнены. Такую оценку дал военный эксперт Роман Свитан.

Фото: из открытых источников

По его словам, фокус атак может сместиться с энергетической сферы на транспортные и логистические объекты: железные дороги, автодороги, мосты, тяговые подстанции и другие элементы, обеспечивающие передвижение людей и грузов.

"РФ будет бить по водоснабжению и инфраструктурным объектам такого плана, чтобы оказывать давление на общество. По энергетике удары будут, но меньше, потому что при плюсовых температурах снижается потребление электроэнергии", — пояснил эксперт.

Особенно под угрозой оказываются стратегические мосты, включая мосты в столице и других крупных городах, таких как Днепр и Запорожье.

"Дальности российских баллистических ракет хватает, чтобы бить по Киеву в частности. Все киевские, днепровские и запорожские мосты под угрозой. Кроме мостов такого уровня есть много узлов, железнодорожных и автомобильных развязок, мостов и путепроводов, которые можно разрушить одной баллистической ракетой. Или хотя остановить логистическое движение ударом по ним", — отметил Свитан.

Кроме того, российские войска заинтересованы в выведении из строя тягового железнодорожного состава – тепловозов и электровозов, чтобы парализовать транспортные перевозки. Эксперт подчеркнул, что именно разрушение логистической сети будет приоритетной задачей РФ в течение весны и лета 2026 года. Для этого агрессор планирует использовать баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники Герань.

