В Кремле пожаловались, что потеряли каналы для пропаганды за границей

В России заявили, что потеряли значительную часть инструментов для распространения пропаганды за границей после блокирования популярных социальных сетей и мессенджеров.

Как передают "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ, в том числе The Moscow Times.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти якобы быстро упускают возможности для ведения пропагандистской работы за пределами страны.

"Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за границей. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэтер – это штука относительная в наше время, выключаемая кнопкой", – сказал Песков во время конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" в Высшей школе экономики.

По его словам, в мире и странах СНГ, на которые Кремль пытается распространять свое информационное влияние, наиболее популярными остаются так называемые "вражеские социальные сети".

В то же время, Песков пожаловался, что Россия якобы не работает в этих цифровых средах и не использует Telegram для распространения своих нарративов.

"Мы не работаем в этих средах. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доносить? – заявил представитель Кремля.

