В Кремле пожаловались, что потеряли каналы для пропаганды за границей

В России заявили, что потеряли значительную часть инструментов для распространения пропаганды за границей после блокирования популярных социальных сетей и мессенджеров.
В Кремле заявили о потере инструментов пропаганды за границей
Как передают "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ, в том числе The Moscow Times.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти якобы быстро упускают возможности для ведения пропагандистской работы за пределами страны.
По его словам, в мире и странах СНГ, на которые Кремль пытается распространять свое информационное влияние, наиболее популярными остаются так называемые "вражеские социальные сети".
В то же время, Песков пожаловался, что Россия якобы не работает в этих цифровых средах и не использует Telegram для распространения своих нарративов.
"Мы не работаем в этих средах. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доносить? – заявил представитель Кремля.
