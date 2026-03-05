У Кремлі озвучили термінову заяву про переговори з Україною: яку дику вимогу висувають

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви до продовження переговорів щодо завершення війни в Україні, але при цьому висловив занепокоєння тим, що такі переговори нібито часто використовуються як "прикриття" для дій Сполучених Штатів. Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Фото: з відкритих джерел

"Ми відкриті до переговорів щодо закінчення війни в Україні. Але, повторюю, спостерігаємо, що дискусії часто стають прикриттям для дій, які не можна назвати дружніми", — сказав Лавров під час посольського круглого столу.

Міністр також озвучив претензії до США, які продовжують надавати українському керівництву розвідувальні дані та постачати зброю через європейських посередників. За його словами, американські постачання відбуваються за схемою, коли озброєння купують європейські країни, а потім передають його Україні у рамках міжнародних програм підтримки.

Раніше, 3 березня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що досі немає "жодної ясності щодо термінів і місця" наступного раунду переговорів між Росією, США та Україною. Водночас президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що останні події, зокрема атака США на Іран, не вплинуть на тристоронні консультації, і що новий раунд може відбутися 5–6 березня.

