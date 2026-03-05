Бельгія жорстко підставила Україну у війні Путіна: яку обіцянку не виконано

Два роки тому Бельгія пообіцяла Україні постачання 30 винищувачів F-16, проте на сьогодні жоден літак не був переданий. Про це повідомляє brf.be з посиланням на відповідь Міністерства оборони країни на запит телекомпанії VRT.

Фото: з відкритих джерел

Головною причиною затримки називають оновлення бельгійських повітряних сил. Нові літаки F-35 мають замінити старі F-16, і тільки після цього Бельгія зможе передати свої винищувачі Україні. Генерал-майор ВПС Герт Де Декер пояснив, що передача F-16 можлива лише після завершення цього процесу та забезпечення власних потреб країни. Він також підкреслив, що конкретного терміну передачі літаків Україні ніколи не було.

Україна вже отримала частину обіцяних європейськими країнами F-16 — 44 із 87 літаків. Зокрема, Нідерланди завершили передачу всіх 24 обіцяних винищувачів ще в середині минулого року. Данія надала Україні 12 із 19 запланованих літаків, а Нідерланди також обіцяли передати симулятори F-16 для підготовки українських пілотів.

Експерти відзначають, що українські льотчики змушені були розробляти власні тактичні підходи до використання F-16, оскільки стандартна західна підготовка не повністю відповідала умовам війни проти Росії. Це підкреслює важливість адаптації навчальних програм і тактики до реалій фронту.

