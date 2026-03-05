logo_ukra

Бельгія жорстко підставила Україну у війні Путіна: яку обіцянку не виконано

Бельгія ніколи не встановлювала конкретного строку для передачі своїх F-16 Україні.

5 березня 2026, 13:05
Автор:
Клименко Елена

Два роки тому Бельгія пообіцяла Україні постачання 30 винищувачів F-16, проте на сьогодні жоден літак не був переданий. Про це повідомляє brf.be з посиланням на відповідь Міністерства оборони країни на запит телекомпанії VRT.

Бельгія жорстко підставила Україну у війні Путіна: яку обіцянку не виконано

Фото: з відкритих джерел

Головною причиною затримки називають оновлення бельгійських повітряних сил. Нові літаки F-35 мають замінити старі F-16, і тільки після цього Бельгія зможе передати свої винищувачі Україні. Генерал-майор ВПС Герт Де Декер пояснив, що передача F-16 можлива лише після завершення цього процесу та забезпечення власних потреб країни. Він також підкреслив, що конкретного терміну передачі літаків Україні ніколи не було.

Україна вже отримала частину обіцяних європейськими країнами F-16 — 44 із 87 літаків. Зокрема, Нідерланди завершили передачу всіх 24 обіцяних винищувачів ще в середині минулого року. Данія надала Україні 12 із 19 запланованих літаків, а Нідерланди також обіцяли передати симулятори F-16 для підготовки українських пілотів.

Експерти відзначають, що українські льотчики змушені були розробляти власні тактичні підходи до використання F-16, оскільки стандартна західна підготовка не повністю відповідала умовам війни проти Росії. Це підкреслює важливість адаптації навчальних програм і тактики до реалій фронту. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав операторам ринку пального три дні на те, щоб надати пояснення щодо стрімкого підвищення цін на бензин, дизель та скраплений газ. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.



