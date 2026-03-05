Бельгия жестко подставила Украину в войне Путина: какое обещание не выполнено

Два года назад Бельгия пообещала Украине поставки 30 истребителей F-16, однако на сегодняшний день ни один самолет не был передан. Об этом сообщает brf.be со ссылкой на ответ Министерства обороны страны по запросу телекомпании VRT.

Фото: из открытых источников

Главной причиной задержки называют обновление бельгийских воздушных сил. Новые самолеты F-35 должны заменить старые F-16 и только после этого Бельгия сможет передать свои истребители Украине. Генерал-майор ВВС Герт Де Декер объяснил, что передача F-16 возможна только после завершения этого процесса и обеспечения собственных потребностей страны. Он также подчеркнул, что конкретного срока передачи самолетов Украине никогда не было.

Украина уже получила часть обещанных европейскими странами F-16 – 44 из 87 самолетов. В частности, Нидерланды завершили передачу всех 24 обещанных истребителей еще в середине прошлого года. Дания предоставила Украине 12 из 19 планируемых самолетов, а Нидерланды также обещали передать симуляторы F-16 для подготовки украинских пилотов.

Эксперты отмечают, что украинские лётчики вынуждены были разрабатывать собственные тактические подходы к использованию F-16, поскольку стандартная западная подготовка не полностью отвечала условиям войны против России. Это подчеркивает важность адаптации обучающих программ и тактики к реалиям фронта.

