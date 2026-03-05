Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к продолжению переговоров по завершению войны в Украине, но при этом выразил обеспокоенность тем, что такие переговоры якобы часто используются как "прикрытие" для действий Соединенных Штатов. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Мы открыты к переговорам по окончании войны в Украине. Но повторяю, наблюдаем, что дискуссии часто становятся прикрытием для действий, которые нельзя назвать дружескими", — сказал Лавров во время посольского круглого стола.

Министр также озвучил претензии к США, которые продолжают предоставлять украинскому руководству разведывательные данные и поставлять оружие через европейских посредников. По его словам, американские поставки проходят по схеме, когда вооружение покупают европейские страны, а затем передают его Украине в рамках международных программ поддержки.

Ранее, 3 марта, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до сих пор нет "никакой ясности по срокам и месту" следующего раунда переговоров между Россией, США и Украиной. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что последние события, в частности атака США на Иран, не повлияют на трехсторонние консультации, и что новый раунд может состояться 5–6 марта.

Как уже писали "Комментарии", два года назад Бельгия пообещала Украине поставки 30 истребителей F-16, однако на сегодняшний день ни один самолет не был передан. Об этом сообщает brf.be со ссылкой на ответ Министерства обороны страны по запросу телекомпании VRT.