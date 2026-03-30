У Кремлі насторожили заявою про загальну мобілізацію в Росії: що відбувається

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання нової мобілізації в Росії наразі не розглядається. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, підкреслюючи, що теми додаткового призову в армію немає на порядку денному. Ця заява стала відповіддю на слова президента Фінляндії Александра Стубба, який припустив, що через проблеми з відновленням військового потенціалу Росія може оголосити загальну мобілізацію.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також зазначав, що в потребі нової хвилі мобілізації немає. Він підкреслив, що з початку 2026 року контракт на проходження служби підписали вже понад 80 тисяч осіб. Тим часом, за даними ISW, кремлівське керівництво, зокрема Путін і Медведєв, використали 23 лютого для підготовки громадян до можливого призову. Через риторику про "патріотизм", "спільну справу" та "громадянську відповідальність" влада намагається легітимізувати ідею самопожертви та зменшити соціальне невдоволення можливими новими призовами. Медведєв акцентує на "високій ціні перемоги", готуючи суспільство до великих втрат на фронті, які можуть збільшуватися через стратегію РФ щодо виснажливої піхотної війни.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія планує рекрутувати ще близько 409 тисяч військових у 2026 році, готуючись до ескалації. Це викликає паніку серед росіян: на початку року різко зріс попит на закордонні паспорти, вільні слоти на порталі "Госуслуги" в Москві та великих містах майже зникли, а в регіонах громадяни змушені чекати місяцями або зовсім не отримують документи. Інтерес до еміграції, за даними Google Trends, сягнув пікових значень, порівнянних із часами часткової мобілізації, адже для багатьох отримання паспорта стало єдиним способом залишити країну в умовах невизначеності та страху перед призовом.

