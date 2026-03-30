Про Україну остаточно забувають: Зеленський вийшов із себе через страшну зраду союзників

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході увага міжнародних партнерів частково змістилася, що позначилося на підтримці України, зокрема у сфері постачання протибалістичних ракет для систем Patriot. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

Фото: з відкритих джерел

Журналісти поцікавилися, чи відчуває Україна нестачу ракет PAC-3, які є критично важливими для протидії балістичним загрозам.

"Дефіцит PAC-3 у світі, в Україні передусім, ніколи не закінчувався. На жаль, ви знаєте, що виробництво загальне десь близько 60 ракет на місяць. Безумовно, є важливі кроки на території європейського континенту щодо збільшення виробництва, але і це збільшення не вирішить це питання", — пояснив глава держави.

Президент також зазначив, що більшість наявних ресурсів партнери спрямовують у регіони з найвищою напруженістю.

"Це передусім на Близький Схід. І на жаль, іноді забувають про Україну, але ми всім нагадуємо і вдячні партнерам, які нас чують", — додав він.

За словами Зеленського, під час міжнародних поїздок, зокрема до країн Близького Сходу, українська сторона порушувала питання можливого обміну власних технологій, таких як дрони-перехоплювачі, на дефіцитні ракети PAC-3.

"Безумовно, в країнах Близького Сходу це питання порушувалося. Деталями ділитися я не буду. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку. Але, якщо чесно, світу, не Україні тільки, а світу треба шукати альтернативу як можна швидше. І ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість, але, поки що, коли буде вже результат, тоді скажу відверто", – наголосив президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський стверджує, що удари по енергетичній інфраструктурі Росії здійснюються виключно у відповідь на атаки ворога по українських об’єктах.