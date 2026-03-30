Об Украине окончательно забывают: Зеленский вышел из себя из-за страшной измены союзников

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке внимание международных партнеров частично сместилось, что сказалось на поддержке Украины, в частности, в сфере поставок противобаллистических ракет для систем Patriot. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналисты поинтересовались, испытывает ли Украина нехватку ракет PAC-3, которые критически важны для противодействия баллистическим угрозам.

"Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, никогда не заканчивался. К сожалению, вы знаете, что производство общее около 60 ракет в месяц. Безусловно, есть важные шаги на территории европейского континента по увеличению производства, но и это увеличение не решит этот вопрос" , — пояснил глава государства.

Президент также отметил, что большинство имеющихся ресурсов партнеры направляют в регионы с высокой напряженностью .

"Это, прежде всего, на Ближний Восток. И к сожалению, иногда забывают об Украине, но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат", — добавил он.

По словам Зеленского, во время международных поездок, в частности в страны Ближнего Востока, украинская сторона поднимала вопрос возможного обмена собственных технологий, таких как дроны-перехватчики, на дефицитные ракеты PAC-3.

"Безусловно, в странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался. Деталями делиться я не буду. Мы будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении. Но, если честно, миру, не Украине только, а миру надо искать альтернативу как можно скорее. И мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность, но, пока, когда, — пока, пока, — пока."

