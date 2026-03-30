В Кремле насторожили заявлением об всеобщей мобилизации в России: что происходит

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос новой мобилизации в России пока не рассматривается. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, подчеркивая, что темы дополнительного призыва в армию нет в повестке дня. Это заявление стало ответом на слова президента Финляндии Александра Стубба, предположившего, что из-за проблем с восстановлением военного потенциала Россия может объявить всеобщую мобилизацию.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что в необходимости новой волны мобилизации нет. Он подчеркнул, что с начала 2026 года контракт на прохождение службы подписали уже более 80 тысяч человек. Между тем, по данным ISW, кремлевское руководство, в частности, Путин и Медведев, использовали 23 февраля для подготовки граждан к возможному призыву. Через риторику о "патриотизме", "общем деле" и "гражданской ответственности" власти пытаются легитимизировать идею самопожертвования и уменьшить социальное недовольство возможными новыми призывами. Медведев акцентирует внимание на "высокой цене победы", готовя общество к большим потерям на фронте, которые могут увеличиваться из-за стратегии РФ относительно изнурительной пехотной войны.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия планирует рекрутировать еще около 409 тысяч военных в 2026 году, готовясь к эскалации. Это вызывает панику среди россиян: в начале года резко возрос спрос на загранпаспорта, свободные слоты на портале "Госуслуги" в Москве и крупных городах почти исчезли, а в регионах граждане вынуждены ждать месяцами или совсем не получают документы. Интерес к эмиграции, по данным Google Trends, достиг пиковых значений, сравнимых с временами частичной мобилизации, ведь для многих получение паспорта стало единственным способом покинуть страну в условиях неопределенности и страха перед призывом.

Напомним, "Комментарии" уже писали , що на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке внимание международных партнеров частично сместилось, что сказалось на поддержке Украины, в частности, в сфере поставки противобаллистических ракет для систем Patriot. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.