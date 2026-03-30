logo

BTC/USD

66750

ETH/USD

2040.12

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле насторожили заявлением об всеобщей мобилизации в России: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле насторожили заявлением об всеобщей мобилизации в России: что происходит

Спикер Кремля отреагировал на слова президента Финляндии о возможной мобилизации в России

30 марта 2026, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос новой мобилизации в России пока не рассматривается. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, подчеркивая, что темы дополнительного призыва в армию нет в повестке дня. Это заявление стало ответом на слова президента Финляндии Александра Стубба, предположившего, что из-за проблем с восстановлением военного потенциала Россия может объявить всеобщую мобилизацию.

Фото: из открытых источников

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что в необходимости новой волны мобилизации нет. Он подчеркнул, что с начала 2026 года контракт на прохождение службы подписали уже более 80 тысяч человек. Между тем, по данным ISW, кремлевское руководство, в частности, Путин и Медведев, использовали 23 февраля для подготовки граждан к возможному призыву. Через риторику о "патриотизме", "общем деле" и "гражданской ответственности" власти пытаются легитимизировать идею самопожертвования и уменьшить социальное недовольство возможными новыми призывами. Медведев акцентирует внимание на "высокой цене победы", готовя общество к большим потерям на фронте, которые могут увеличиваться из-за стратегии РФ относительно изнурительной пехотной войны.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия планирует рекрутировать еще около 409 тысяч военных в 2026 году, готовясь к эскалации. Это вызывает панику среди россиян: в начале года резко возрос спрос на загранпаспорта, свободные слоты на портале "Госуслуги" в Москве и крупных городах почти исчезли, а в регионах граждане вынуждены ждать месяцами или совсем не получают документы. Интерес к эмиграции, по данным Google Trends, достиг пиковых значений, сравнимых с временами частичной мобилизации, ведь для многих получение паспорта стало единственным способом покинуть страну в условиях неопределенности и страха перед призывом.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке внимание международных партнеров частично сместилось, что сказалось на поддержке Украины, в частности, в сфере поставки противобаллистических ракет для систем Patriot. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости