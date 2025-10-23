У Кремлі додумалися погодити новий цинічний злочин проти українців: про що мова

Російський уряд офіційно дозволив відбирати нерухомість, що належить громадянам України, на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram.

Постанова, ухвалена 20 жовтня, дає окупаційним адміністраціям право визнавати житлові та комерційні об’єкти "безхазяйними" і передавати їх у власність держави.

Згідно з ініціативою, підготовленою Мінбудом РФ, нові правила діятимуть на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Таким чином, квартири, будинки й інші об’єкти, щодо яких "неможливо встановити власника" або "відсутні документи", офіційно переходять під контроль місцевих колабораційних структур. Надалі таке майно можуть передавати російським військовим, чиновникам, поліцейським чи вчителям, яких завозять із території РФ.

Раніше подібні конфіскації проводилися за регіональними "указами" або рішеннями псевдосудів, що діяли під контролем окупаційної влади. Тепер Кремль підняв цей процес до федерального рівня, фактично легалізувавши масове відчуження приватної власності українців.

Аналітики зазначають, що ухвалене рішення є частиною стратегії демографічного контролю. Воно спрямоване на витіснення українського населення з окупованих територій і заселення їх лояльними до Москви громадянами.

Окрім того, російська влада почала скорочувати фінансові стимули для чоловіків, які підписують контракти на службу в армії. Як повідомляють російські ЗМІ, у Марій Ел одноразову виплату зменшили з 3 млн до 800 тис. рублів, у Чувашії — з 2,5 млн до 800 тис., а в Самарській області — з 3,6 млн до 400 тис. рублів.

