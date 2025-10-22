logo_ukra

Лише так Україна отримає козир на переговорах з Путіним: названо вражаючу умову
НОВИНИ

Лише так Україна отримає козир на переговорах з Путіним: названо вражаючу умову

Коли у розпорядженні Путіна залишиться лише один аеродром замість дев’яти та 10 Су-34 замість 300, Україна матиме значно сильніші позиції на переговорах.

22 жовтня 2025, 17:25
Українські захисники вже застосовують далекобійну зброю західного зразка, зокрема Storm Shadow, ATACMS і JASSM, яка в майбутньому буде адаптована під винищувачі F-16. За словами військового експерта Анатолія Храпчинського, ці системи здатні сформувати навколо лінії фронту суцільну зону ураження радіусом до 300 кілометрів. Такий ракетний "пояс" суттєво обмежить свободу дій противника та стане серйозною перевагою для України під час можливих переговорів із Росією.

Лише так Україна отримає козир на переговорах з Путіним: названо вражаючу умову

Фото: з відкритих джерел

Храпчинський, який раніше служив у Повітряних силах, а нині є заступником директора підприємства, що спеціалізується на засобах радіоелектронної боротьби, заявив в ефірі 24 Каналу, що вже наявні ракетні системи суттєво змінюють оперативну обстановку на фронті. За його словами, мова йде не про перспективні зразки, як-от Taurus, а про ті засоби, які вже активно використовуються ЗСУ

Експерт підкреслює, що у випадку знищення основної інфраструктури військової авіації РФ, включно з авіабазами та літаками, ситуація на фронті може кардинально змінитися. Наприклад, якщо замість дев’яти ворожих аеродромів залишиться лише один, а кількість дієздатних бомбардувальників Су-34 зменшиться з 300 до 10 одиниць, це суттєво послабить наступальний потенціал Росії та посилить позиції України на переговорах.

Втім, Храпчинський наголошує: не варто зосереджуватися лише на окремих ударах. Необхідно постійно аналізувати зміну загроз і завдавати системних ударів по критично важливих об'єктах ворога, зокрема — по нафтопереробній галузі та логістиці. Такі дії мають стати щоденною практикою, а не разовими операціями.

Як вже писапи "Коментарі", у ніч на 22 жовтня Міністерство оборони РФ виступило з цинічною заявою щодо масованого авіаційного удару по території України, внаслідок якого загинули й були поранені десятки мирних мешканців, зокрема діти.



