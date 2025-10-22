logo

Только так Украина получит козырь на переговорах с Путиным: названо поразительное условие
Только так Украина получит козырь на переговорах с Путиным: названо поразительное условие

Когда в распоряжении Путина останется только один аэродром вместо девяти и 10 Су-34 вместо 300, Украина будет иметь более сильные позиции на переговорах.

22 октября 2025, 17:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские защитники уже применяют дальнобойное оружие западного образца, в частности Storm Shadow, ATACMS и JASSM, которое в будущем будет адаптировано под истребители F-16. По словам военного эксперта Анатолия Храпчинского, эти системы способны сформировать вокруг линии фронта сплошную зону поражения радиусом до 300 километров. Такой ракетный пояс существенно ограничит свободу действий противника и станет серьезным преимуществом для Украины во время возможных переговоров с Россией.

Только так Украина получит козырь на переговорах с Путиным: названо поразительное условие

Фото: из открытых источников

Храпчинский, ранее служивший в Воздушных силах, а ныне являющийся заместителем директора предприятия, специализирующегося на средствах радиоэлектронной борьбы, заявил в эфире 24 Канала, что уже существующие ракетные системы существенно изменяют оперативную обстановку на фронте. По его словам, речь идет не о перспективных образцах, таких как Taurus, а о тех средствах, которые уже активно используются ВСУ

Эксперт подчеркивает, что в случае уничтожения основной инфраструктуры военной авиации РФ, включая авиабазы и самолеты, ситуация на фронте может кардинально измениться. Например, если вместо девяти вражеских аэродромов останется только один, а количество дееспособных бомбардировщиков Су-34 уменьшится с 300 до 10 единиц, это ослабит наступательный потенциал России и усилит позиции Украины на переговорах.

Впрочем, Храпчинский отмечает, что не стоит сосредотачиваться только на отдельных ударах. Необходимо постоянно анализировать изменение угроз и наносить системные удары по критически важным объектам врага, в частности по нефтеперерабатывающей отрасли и логистике. Такие действия должны стать ежедневной практикой, а не разовыми операциями.

Как уже писапы "Комментарии", в ночь на 22 октября Министерство обороны РФ выступило с циничным заявлением о массированном авиационном ударе по территории Украины, в результате которого погибли и были ранены десятки мирных жителей, в том числе дети.



