В Кремле додумались согласовать новое циничное преступление против украинцев: о чем речь

Российское правительство официально разрешило отбирать недвижимость, принадлежащую гражданам Украины, на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Фото: из открытых источников

Постановление, принятое 20 октября, дает оккупационным администрациям право признавать жилые и коммерческие объекты "бесхозными" и передавать их в собственность государства.

Согласно инициативе, подготовленной Минстроем РФ, новые правила будут действовать на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, квартиры, дома и другие объекты, по которым "невозможно установить собственника" или "отсутствующие документы", официально переходят под контроль местных коллаборационных структур. В дальнейшем такое имущество могут передавать российским военным, чиновникам, полицейским или учителям, завозимым с территории РФ.

Ранее подобные конфискации проводились по региональным "указам" или решениям псевдосудов, действовавших под контролем оккупационных властей. Теперь Кремль поднял этот процесс до федерального уровня, фактически легализовав массовое отчуждение частной собственности украинцев.

Аналитики отмечают, что принятое решение является частью стратегии демографического контроля. Оно направлено на вытеснение украинского населения с оккупированных территорий и заселение их лояльными к Москве гражданами.

Кроме того, российские власти начали сокращать финансовые стимулы для мужчин, подписывающих контракты на службу в армии. Как сообщают российские СМИ, у Марий Эл единовременную выплату уменьшили с 3 млн до 800 тыс. рублей, в Чувашии – с 2,5 млн до 800 тыс., а в Самарской области – с 3,6 млн до 400 тыс. рублей.

