У Кремлі цинічно прокоментували вірогідність розмови Путіна із Зеленським: шокуюча умова

Кремль заявляє, що Росія нібито не відкидає можливості участі у мирних перемовинах, однак діалог із Україною, за позицією Москви, можливий лише після виконання всіх цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це йдеться у коментарі прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

Пєсков наголосив, що Кремль начебто позитивно оцінює ініціативи Білого дому, які стосуються пошуку політичного та дипломатичного механізму припинення війни. Водночас він підкреслив, що будь-які контакти, пов’язані з Україною, можуть відбутися винятково після того, як Росія досягне своїх стратегічних завдань та вирішить питання, які вона називає "першопричинами конфлікту".

"Мирний діалог можливий, і Росія його не уникає, але він має привести до реалізації наших цілей та усунення факторів, що стали основою для початку військової операції", — заявив він.

Також представник Кремля розповів, що Путін планує провести розмову зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Під час зустрічі мають обговорити теми, які раніше піднімалися у Флориді на перемовинах американської та української делегацій. За словами Пєскова, Путін і Віткофф зможуть обмінятися баченням того, які домовленості між Києвом і Вашингтоном можуть стати основою для потенційних шляхів завершення війни.

Водночас американські медіа, зокрема ABC News, повідомляють, що 2 грудня стало ключовою датою для адміністрації президента США Дональда Трампа у процесі пошуку моделі врегулювання конфлікту. Спецпосланець Віткофф уже вирушив до РФ, де має представити Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирної ініціативи.

