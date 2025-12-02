logo_ukra

У Кремлі цинічно прокоментували вірогідність розмови Путіна із Зеленським: шокуюча умова

Речник Путіна повідомив, що перемовини щодо України можливі тільки після повного виконання Росією своїх стратегічних завдань

2 грудня 2025, 13:35
Клименко Елена

Кремль заявляє, що Росія нібито не відкидає можливості участі у мирних перемовинах, однак діалог із Україною, за позицією Москви, можливий лише після виконання всіх цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це йдеться у коментарі прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

Фото: з відкритих джерел

Пєсков наголосив, що Кремль начебто позитивно оцінює ініціативи Білого дому, які стосуються пошуку політичного та дипломатичного механізму припинення війни. Водночас він підкреслив, що будь-які контакти, пов’язані з Україною, можуть відбутися винятково після того, як Росія досягне своїх стратегічних завдань та вирішить питання, які вона називає "першопричинами конфлікту".

"Мирний діалог можливий, і Росія його не уникає, але він має привести до реалізації наших цілей та усунення факторів, що стали основою для початку військової операції", — заявив він. 

Також представник Кремля розповів, що Путін планує провести розмову зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Під час зустрічі мають обговорити теми, які раніше піднімалися у Флориді на перемовинах американської та української делегацій. За словами Пєскова, Путін і Віткофф зможуть обмінятися баченням того, які домовленості між Києвом і Вашингтоном можуть стати основою для потенційних шляхів завершення війни.

Водночас американські медіа, зокрема ABC News, повідомляють, що 2 грудня стало ключовою датою для адміністрації президента США Дональда Трампа у процесі пошуку моделі врегулювання конфлікту. Спецпосланець Віткофф уже вирушив до РФ, де має представити Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирної ініціативи.

Як вже писали "Коментарі", російський опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що найефективнішим механізмом стримування російської агресії є розміщення ядерної зброї на території Польщі.  



