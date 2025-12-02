В Кремле цинично прокомментировали вероятность разговора Путина с Зеленским: шокирующее условие

Кремль заявляет, что Россия якобы не исключает возможности участия в мирных переговорах, однако диалог с Украиной, по позиции Москвы, возможен только после выполнения всех целей так называемой "специальной военной операции". Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Фото: из открытых источников

Песков подчеркнул, что Кремль вроде бы положительно оценивает инициативы Белого дома, касающиеся поиска политического и дипломатического механизма прекращения войны. В то же время, он подчеркнул, что любые контакты, связанные с Украиной, могут состояться исключительно после того, как Россия достигнет своих стратегических задач и решит вопросы, которые она называет "первопричинами конфликта".

"Мирный диалог возможен, и Россия его не избегает, но он должен привести к реализации наших целей и устранению факторов, ставших основой для начала военной операции", — заявил он.

Также представитель Кремля рассказал, что Путин планирует провести разговор со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. Во время встречи должны обсудить темы, которые поднимались во Флориде на переговорах американской и украинской делегаций. По словам Пескова, Путин и Виткофф смогут обменяться видением того, какие договоренности между Киевом и Вашингтоном могут стать основой потенциальных путей завершения войны.

В то же время, американские медиа, в частности ABC News, сообщают, что 2 декабря стало ключевой датой для администрации президента США Дональда Трампа в процессе поиска модели урегулирования конфликта. Спецпосланник Виткофф уже отправился в РФ, где должен представить Владимиру Путину согласованный проект мирной инициативы.

