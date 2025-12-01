"Тільки це буде відповіддю": Заходу розкрили правду про єдиний спосіб зупинити Путіна

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що найефективнішим механізмом стримування російської агресії є розміщення ядерної зброї на території Польщі. Він переконаний, що лише така стратегія здатна зламати амбіції Володимира Путіна, адже створення повноцінного військового союзу європейських держав виглядає малоймовірним.

Фото: з відкритих джерел

Своє бачення можливих шляхів завершення війни російський опозиційний діяч озвучив у розмові на YouTube-каналі "Форум вільної Росії"" Каспаров підкреслив, що реальність вимагає значно жорсткіших рішень

"Потрібні рішучі заходи. Заходи потрібні кардинальні. Ніхто цього, швидше за все, робити не буде, але зрозуміло, що зупинити Путіна можна", — зазначив він.

На думку Каспарова, найбільш бажаним кроком стало б об’єднання у військово-політичний союз Німеччини, Польщі, країн Балтії та Скандинавії, а також Румунії та, в ідеальному варіанті, Великої Британії. Проте Каспаров визнає, що трапиться з ймовірністю 99%, що такий союз так і не буде створений. Саме тому, наголошує він, потрібна ядерна зброя.

Каспаров упевнений, що лише загроза моментальної відплати зможе стримати російського диктатора. За його словами, вирішальним фактором можуть стати ракети середньої дальності на кордоні Польщі, адже їхній час підльоту до Москви становить приблизно 10 хвилин.

"Це мова, яку він розуміє. Всі інші інструменти впливу на Кремль не дають результату: "Далі можна кричати скільки завгодно, верещати, пищати Дугіним і цим усім. Ось це відповідь. Все інше — це для бідних. Путін цієї мови не розуміє", — стверджує політик.

Каспаров також зауважив, що нинішня європейська система безпеки залишається вразливою, оскільки Берлін не захищений проти звичайної ракети, а поляки не могли з двадцятьма дронами впоратися.

