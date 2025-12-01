"Только это будет ответом": Западу раскрыли правду о единственном способе остановить Путина

Российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что эффективным механизмом сдерживания российской агрессии является размещение ядерного оружия на территории Польши. Он убежден, что только такая стратегия способна взломать амбиции Владимира Путина, ведь создание полноценного военного союза европейских государств выглядит маловероятным.

Фото: из открытых источников

Свое видение возможных путей завершения войны российский оппозиционный деятель озвучил в разговоре на YouTube-канале "Форум свободной России" Каспаров подчеркнул, что реальность требует более жестких решений

"Нужны решительные меры. Меры нужны кардинальные. Никто этого, скорее всего, делать не будет, но понятно, что остановить Путина можно", — отметил он.

По мнению Каспарова, наиболее предпочтительным шагом стало бы объединение в военно-политический союз Германии, Польши, стран Балтии и Скандинавии, а также Румынии и, в идеальном варианте, Великобритании. Однако Каспаров признает, что произойдет с вероятностью 99%, что такой союз так и не будет создан. Именно поэтому, подчеркивает он, необходимо ядерное оружие.

Каспаров уверен, что только угроза моментального возмездия сможет сдержать российского диктатора. По его словам, решающим фактором могут стать ракеты средней дальности на границе Польши, ведь их время подлета в Москву составляет около 10 минут.

"Это язык, который он понимает. Все остальные инструменты влияния на Кремль не дают результата: "Далее можно кричать сколько угодно, визжать, пищать Дугиным и этим всем. Вот это ответ. Все остальное — это для бедных. Путин этого языка не понимает", — утверждает политик.

Каспаров также отметил, что нынешняя европейская система безопасности остается уязвимой, поскольку Берлин не защищен против обычной ракеты, а поляки не могли справиться с двадцатью дронами.

