У Кремлі цинічно прокоментували обговорення "ключових подразників" зі США: деталі

Москва оголосила про новий раунд переговорів із США

23 грудня 2025, 15:30
Дипломати Росії та США провели нові переговори, присвячені усуненню "подразників" у двосторонніх відносинах. За повідомленнями, значного прогресу наразі немає. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

У Кремлі цинічно прокоментували обговорення "ключових подразників" зі США: деталі

Фото: з відкритих джерел

"Можу підтвердити проведення чергового раунду консультацій зі США щодо “подразників”. Рух уперед поки мінімальний", — зазначив він. 

Рябков додав, що обидві сторони продовжать працювати над зменшенням напруженості, а наступний раунд переговорів очікується на початку весни 2026 року.

Раніше посланець президента РФ Кирило Дмитрієв, підбиваючи підсумки зустрічі з американською делегацією у Маямі, натякнув на майбутні переговори: "Наступного разу — Москва".

Водночас Дмитрієв назвав зустріч "конструктивною", а переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем президента Джаредом Кушнером охарактеризував як "дискусії".

У Росії вважають, що навіть мінімальний прогрес на дипломатичному фронті важливий, адже він дозволяє підтримувати канали комунікації відкритими. Сторони прагнуть створити умови для зменшення напруженості у взаємних відносинах та уникнення непорозумінь, які можуть призвести до ескалації.

Попри обережний оптимізм, експерти зазначають, що значні зміни у відносинах Москви та Вашингтона малоймовірні в короткостроковій перспективі. У будь-якому разі дипломатичні контакти продовжаться, а результати наступного раунду переговорів стануть ключовими для оцінки перспектив співпраці між двома державами.

Як вже писали "Коментарі", Україна може розглядати можливість територіальних або інших поступок у рамках мирної угоди лише за умови отримання надійних гарантій безпеки від західних партнерів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Deutsche Welle.



