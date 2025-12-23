У Кремлі цинічно прокоментували обговорення "ключових подразників" зі США: деталі

Дипломати Росії та США провели нові переговори, присвячені усуненню "подразників" у двосторонніх відносинах. За повідомленнями, значного прогресу наразі немає. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Можу підтвердити проведення чергового раунду консультацій зі США щодо “подразників”. Рух уперед поки мінімальний", — зазначив він.

Рябков додав, що обидві сторони продовжать працювати над зменшенням напруженості, а наступний раунд переговорів очікується на початку весни 2026 року.

Раніше посланець президента РФ Кирило Дмитрієв, підбиваючи підсумки зустрічі з американською делегацією у Маямі, натякнув на майбутні переговори: "Наступного разу — Москва".

Водночас Дмитрієв назвав зустріч "конструктивною", а переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем президента Джаредом Кушнером охарактеризував як "дискусії".

У Росії вважають, що навіть мінімальний прогрес на дипломатичному фронті важливий, адже він дозволяє підтримувати канали комунікації відкритими. Сторони прагнуть створити умови для зменшення напруженості у взаємних відносинах та уникнення непорозумінь, які можуть призвести до ескалації.

Попри обережний оптимізм, експерти зазначають, що значні зміни у відносинах Москви та Вашингтона малоймовірні в короткостроковій перспективі. У будь-якому разі дипломатичні контакти продовжаться, а результати наступного раунду переговорів стануть ключовими для оцінки перспектив співпраці між двома державами.

