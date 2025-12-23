Україні не обійтися без територіальних поступок: названо несподівану умову

Україна може розглядати можливість територіальних або інших поступок у рамках мирної угоди лише за умови отримання надійних гарантій безпеки від західних партнерів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Deutsche Welle.

Фото: з відкритих джерел

"Це означає зобов'язання та справжню готовність з боку тих, хто дає обіцянки, підтримати Україну, якщо вона знову буде атакована Росією", — наголосив він.

Вадефуль уточнив, що будь-які можливі поступки України, включно з територіальними, повинні супроводжуватися реальними механізмами захисту, які гарантуватимуть безпеку держави на довгостроковій основі. Це включає, зокрема, військову підтримку та політичні гарантії від США та ключових європейських союзників.

"Ми говоримо про те, що Україна повинна мати впевненість: якщо Росія знову спробує напасти, вона не залишиться сама", — пояснив німецький міністр.

Що саме становитимуть ці гарантії, буде уточнено під час переговорів після припинення вогню в Україні та появи реальних ознак того, що Росія готова серйозно йти на мирні домовленості.

Вадефуль також зауважив, що попри заяви Москви про готовність до переговорів, цього недостатньо для справжнього миру.

"Ми цього досі не бачили", — додав він.

Портал "Коментарі" вже писав, що апокаліптичні прогнози президента США Дональда Трампа про швидке захоплення Україною Донеччини не відповідають реальному стану справ. Експерти зазначають, що навіть за нинішніх темпів просування Росії на повну окупацію області знадобляться роки.