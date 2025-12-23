Украине не обойтись без территориальных уступок: названо неожиданное условие

Украина может рассматривать возможность территориальных или иных уступок в рамках мирного соглашения только при условии получения надежных гарантий безопасности от западных партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Deutsche Welle.

Фото: из открытых источников

"Это означает обязательство и подлинную готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину, если она снова будет атакована Россией", — подчеркнул он.

Вадефуль уточнил, что любые возможные уступки Украины, включая территориальные, должны сопровождаться реальными механизмами защиты, обеспечивающими безопасность государства на долгосрочной основе. Это включает, в частности, военную поддержку и политические гарантии США и ключевых европейских союзников.

"Мы говорим о том, что у Украины должна быть уверенность: если Россия снова попытается напасть, она не останется сама", — пояснил немецкий министр.

Что именно составят эти гарантии, будут уточнены во время переговоров после прекращения огня в Украине и появления реальных признаков того, что Россия готова серьезно идти на мирные договоренности.

Вадефуль также отметил, что, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам, этого недостаточно для настоящего мира.

"Мы этого до сих пор не видели", — добавил он.

