Война с Россией Украине не обойтись без территориальных уступок: названо неожиданное условие
Украине не обойтись без территориальных уступок: названо неожиданное условие

Хотя Россия вроде бы готова к переговорам, это не означает реальной готовности к миру

23 декабря 2025, 15:00
Автор:
Клименко Елена

Украина может рассматривать возможность территориальных или иных уступок в рамках мирного соглашения только при условии получения надежных гарантий безопасности от западных партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Deutsche Welle.

Украине не обойтись без территориальных уступок: названо неожиданное условие

Фото: из открытых источников

"Это означает обязательство и подлинную готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину, если она снова будет атакована Россией", — подчеркнул он.

Вадефуль уточнил, что любые возможные уступки Украины, включая территориальные, должны сопровождаться реальными механизмами защиты, обеспечивающими безопасность государства на долгосрочной основе. Это включает, в частности, военную поддержку и политические гарантии США и ключевых европейских союзников.

"Мы говорим о том, что у Украины должна быть уверенность: если Россия снова попытается напасть, она не останется сама", — пояснил немецкий министр.

Что именно составят эти гарантии, будут уточнены во время переговоров после прекращения огня в Украине и появления реальных признаков того, что Россия готова серьезно идти на мирные договоренности.

Вадефуль также отметил, что, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам, этого недостаточно для настоящего мира.

"Мы этого до сих пор не видели", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что апокалиптические прогнозы президента США Дональда Трампа о скором захвате Украиной Донбасса не соответствуют реальному положению дел. Эксперты отмечают, что даже при нынешних темпах продвижения России на полную оккупацию области понадобятся годы.



